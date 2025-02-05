Враг несколько снизил интенсивность штурмов: на фронте произошло 80 боевых столкновений - Генштаб

В течение вторника, 4 февраля, на фронте произошло 80 боевых столкновений. Враг несколько снизил интенсивность штурмов, сосредоточив усилия на Покровском, Торецком направлениях и на Курщине.

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Несмотря на это ситуация остается напряженной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00.

За сегодняшний день противник нанес один ракетный удар, 66 авиационных ударов, сбросив 108 управляемых авиабомб, а также более 4100 обстрелов наших позиций и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг атаковал позиции украинских войск вблизи Волчанска и нанес авиаудар по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении в течение дня захватчики шесть раз пытались прорвать наши позиции в районах Загрызового, Петропавловки и Лозовой.

В Лиманском направлении враг дважды атаковал районы Ямполевки и Дибровы, но все попытки были успешно отражены нашими воинами.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть атак врага вблизи Временного Яра, Ступочек и Предтечиного.

В Торецком направлении враг провел 10 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецкая и Щербиновки, а его авиация нанесла удар по Константиновке.

В то же время на Покровском направлении за начало суток враг 32 раза пытался прорвать нашу оборону в районах Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Подразделения украинских войск отразили 28 атак, а четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Согласно имеющейся информации, потери врага на этом направлении за сегодня составляют 146 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены 12 автомобилей, два мотоцикла, два средства спутниковой связи и две антенны связи. Наши защитники также повредили автомобиль и две артиллерийские системы противника.

На Новопавловском направлении украинские силы отразили две атаки врага в районах Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении были отбиты три атаки вблизи Новоселки, а авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Новополю.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться в Новоданиловке.

На Курском направлении украинские военные успешно отразили 11 атак врага, включавших 46 авиационных ударов, сброс 67 КАБов, шесть применений неуправляемых авиационных ракет и 365 артиллерийских обстрелов.

На Северском и Приднепровском направлениях активных действий со стороны неприятеля не наблюдалось.

В Генштабе особо отметили эффективную и профессиональную работу воинов 118-й отдельной механизированной бригады и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые наносят серьезные потери врагу, уничтожая технику и живую силу.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили новый наземный роботизированный комплекс "Гимли", который поможет бойцам в самых сложных условиях. Министерство обороны официально допустило его к использованию, и теперь эта беспилотная платформа будет работать на передовой, выполняя широкий спектр задач.

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