Враг, несмотря на значительные потери, продолжает попытки прорвать оборону: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча семьдесят третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Оккупанты, несмотря на значительные потери, которые наносят им наши защитники, продолжают попытки прорвать оборону украинских войск.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 31 января по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 77, половина из них произошла на Покровском направлении.

Российские обстрелы

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Сумской области, в частности Александровка, Большая Писаревка, Пономаренко и Порозок.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник однажды шел на позиции наших подразделений в районе Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодцев. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Краматорском направлении оккупанты трижды штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора, одно боеприкосновение еще продолжается.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, где Силы обороны отразили три вражеских атаки.

На Покровском направлении враг с начала суток уже предпринял 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новокличевка . Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 33 атаки противника. Утраты неприятеля уточняются.

На Новопавловском направлении продолжаются бои вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное. За сегодняшний день отражены четыре атаки оккупационной армии.

На Гуляйпольском направлении продолжаются две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка. В то же время противник наносил авиационных ударов неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБ вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник однажды пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационных ударов по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку.

На Курском направлении украинские воины отразили шесть наступательных действий захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, применив шесть управляемых бомб, совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки оккупационная армия потеряла в боях около 1670 захватчиков. Также украинские защитники уничтожили 219 единиц военной техники и вооружение противника.

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