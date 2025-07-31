Украина расширяет границы огневого поражения благодаря современным дронам. Теперь удары по врагу наносятся на расстоянии более 40 километров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что ВСУ получают все более точные, дальнобойные и массовые средства поражения.

Что известно об украинских дронах

Новая волна разработок от украинских компаний в рамках кластера оборонных технологий Brave1 уже работает на фронте. Эти дроны – дешевые, эффективные и легко масштабируемые — активно тестируются в боевых условиях и уже успешно уничтожают технику, склады боеприпасов и логистику оккупанта.

"Увеличение глубины поражения врага – одно из ключевых направлений, над которым работает кластер оборонных инноваций Brave1 вместе с украинскими производителями. Мы развиваем дешевые, эффективные и масштабируемые средства, способные уничтожать вражескую технику, склады и логистику на расстоянии 40+ км", - отметил Федоров.

По его словам, сейчас новейшие беспилотники уже проходят боевое тестирование вместе с подразделениями Сил безопасности и обороны. Они успешно наносят удары на все больших расстояниях, увеличивая оперативную глубину поражения врага.

"Работаем над тем, чтобы украинское оружие било еще дальше, еще точнее, и наносило такие удары массово. Наша цель – чтобы враг нигде не чувствовал себя безопасно", – добавил министр.

Что предшествовало:

Ведущий кластер оборонных технологий в Украине Brave1 организовал испытания малых FPV-бомберов с участием разработчиков дронов и военных. 14 беспилотников показали свою способность действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), грузоподъемность, дальность полета и удобство использования в боевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине провели масштабное испытание наземных роботизированных комплексов. 50 команд, которые являются участниками кластера Brave1, протестировали разработки в условиях, максимально приближенных к боевым.

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