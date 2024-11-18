Враг – общий: посол Украины в Израиле поддержал передачу Киеву оружия российского производства, захваченного ЦАХАЛ

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель предложила передать Украине оружие российского производства, захваченное Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время боевых действий в Газе, Ливане и на территории Иудеи и Самарии. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук поддержал эту инициативу.

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Об этом сообщает The Times Of Israel. "Я приветствую это предложение и надеюсь, что Государство Израиль его одобрит", – заявил Евгений Корнийчук.

Он также подчеркнул, что это предложение является важным шагом к признанию общих угроз, с которыми сталкиваются как Украина, так и Израиль.

Посол подчеркнул, что оружие, произведенное в России, которое попало в террористические организации, является свидетельством того, что Россия поддерживает группировки, угрожающие безопасности Израиля, в том числе Иран, "Хезболлу" и ХАМАС.

Корнийчук также отметил важность признания Израилем общего врага и выразил надежду на положительное решение по передаче этого оружия Украине.

"Что еще предстоит, чтобы Государство Израиль проснулось и осознало, что Россия действует агрессивно против Израиля за кулисами, через партнеров по оси зла, и что Украина и Израиль борются с теми же врагами", – сказал он.

Однако, несмотря на такие предложения, официальная позиция Израиля пока остается неизменной: военная помощь Украине не оказывается и перспективы изменения этой политики остаются неопределенными.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден после нескольких месяцев упорных запросов дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS радиусом действия до 300 километров.

Отмечается, что это решение принято за два месяца до передачи власти Джо Байденом Дональду Трампу, подозреваемому в желании уменьшить поддержку Украины.

Кроме того, к такому решению присоединились и Великобритания с Францией, также согласовавшие удары своими Storm Shadow и SCULP.

На территории России расположены не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Среди этих объектов только 17 являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные переместили свои средства с остальных 233 объектов.

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