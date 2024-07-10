Враг обстреливает пограничные и пытается штурмовать позиции ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Страна-агрессор не перестает штурмовать позиции Вооруженных сил Украины по всей линии фронта. Кроме того, враг все активнее обстреливает границы.

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Об этом в cводке по состоянию на 16:00 10 июля сообщает Генштаб ВСУ. Также там назвали самые активные участки фронта. В частности, больше всего боев происходит на Покровском направлении.

"Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 92 боевых столкновения", –– говорится в сообщении военных.

В Генштабе отмечают, что приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали многие населенные пункты.

Вместе с тем, под бомбежкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли девять авиаударов, сбросив 15 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое и Малые Проходы. Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты трижды безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении противник также пытался три раза штурмовать позиции наших войск недалеко от Берестового. Все вражеские атаки были отбиты украинскими защитниками.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три – продолжаются. Ситуация контролируется.

Враг активизировался на Северском направлении. Силы обороны Украины стойко сдерживают неприятеля. Сейчас отбиты девять атак оккупантов, еще две – продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Григоровки, Ивановского и Часова Яра. Два боя завершены, еще два – продолжаются.

На Торецком направлении произошло 15 вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Защитниками отбиты 14 атак противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, 12 боев еще продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

Продолжаются два боя на Кураховском направлении, вблизи Невельского и Красногоровки. Еще четыре вражеских атаки украинские защитники отбили в районе Дальнего, Константиновки и Парасковеевки.

На Времевском направлении подразделения наших войск отразили три штурма россиян недалеко от Урожайного и Макаровки. В настоящее время продолжается бой в районе Водяного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты потерпели неудачу вблизи населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении русские захватчики дважды атаковали позиции наших войск. Одно нападение была безуспешно в районе Роботиного, еще одно – продолжается недалеко от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены две вражеские атаки в районе Крынок. Потери позиций не допущены.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия продолжает производить боевые самолеты, в том числе фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34/34М. Эти самолеты являются носителями управляемых авиационных бомб (КАБ), которыми россияне активно бьют по позициям украинских военных и мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, за первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов оккупационных войск РФ. Большинство из них – на Донбассе. В частности, было поражено около 13 Су-34.

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