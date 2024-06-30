Являются носителями КАБов: стало известно, сколько Су-34 сейчас производит и имеет в строю Россия
Страна-агрессор Россия продолжает производить боевые самолеты, в том числе фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34/34М. Эти самолеты являются носителями корректируемых авиационных бомб (КАБ), которыми россияне активно бьют по позициям украинских военных и по мирным жителям.
Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал военный аналитик и волонтер Тарас Чмут. Он отметил, что в текущем месяце ВКС РФ получили вторую партию самолетов (вероятно, 2 борта), которые были построены на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова.
Всего было изготовлено:
– 7 опытных прототипов и 5 предсерийных бортов;
– 126 серийных по контрактам 2010-20 годов;
– 20 в 2022;
– 12 в 2023;
– 4 в 2024 году.
"Итого 160 серийных строевых бортов. Здесь нет выводов, просто цифры", – написал Чмут.
Напомним, что российские самолеты, ежедневно наносящие удары по Украине, базируются на аэродромах менее чем в 200 км от границы. Однако украинские защитники не могут их уничтожить из-за запрета США.
Речь идет в частности о десятках Су-34, которые регулярно стоят под открытым небом на новоотремонтированной базе "Балтимор" в Воронежской области.
Ранее в Воздушных силах ВСУ отметили, что бороться с вражескими КАБами можно только одним способом – уничтожая их носители.
Как сообщал OBOZ.UA, за первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов оккупационных войск РФ. Большинство из них – на Донбассе. В частности, было поражено около 13 Су-34.
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