Враг осуществляет перегруппировку сил на Курщине: Згурец оценил ситуацию. Карта

Российская армия осуществляет перегруппировку сил в Курской области. Однако сегодня оккупанты не имеют соответствующих возможностей, чтобы вытеснить украинских защитников с этой территории.

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Такое мнение высказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сообщает "Эспрессо". Также известно, что войска КНДР пока не принимают активного участия в боевых действиях из-за больших потерь.

"После четвертой волны наступления на Курщине, завершившегося на прошлой неделе, сейчас происходит перегруппировка сил противника. Попытки врага вытеснить наши силы успеха не имели. Были публикации в ряде зарубежных изданий о том, что оккупанты оттащили свои северокорейские войска, действовавшие вместе с россиянами в Курской области", – рассказал Згурец.

Он добавил, что 2 февраля на встрече с журналистами Associated Press президент Владимир Зеленский заявил, что на Курщине действовали 12 тысяч северокорейских военных, из которых 4 тысячи погибли. Это существенно ослабило их боевой потенциал.

"А в ночь с 30 на 31 января произошли удары по командным пунктам армии РФ, в том числе на Курщине в зоне Рыльска", – заметил эксперт.

По его словам, украинский лидер акцентировал внимание на том, что было ликвидировано значительное количество и российских, и северокорейских офицеров ударом по этому командному пункту.

Поэтому сейчас у врага "нет сил и возможностей, чтобы полностью вытеснить украинские подразделения из Курщины". Однако бои там до сих пор продолжаются и будут продолжаться еще некоторое время.

Напомним, 1 февраля, российская авиация нанесла целенаправленный удар по школе-интернату в городе Суджа, что на Курщине, применив управляемую авиационную бомбу. В здании находились около 95 гражданских, которые готовились к эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, операция в Курской области обезопасила от оккупации украинские города Сумы и Харьков. Информация о наступлении не распространялась ни среди разведок, ни среди украинских военных. Для реализации плана командование выбрало соответствующие бригады и небольшое количество сил.

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