'Враг почувствует на себе всю мощь разработок': СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото

Служба безопасности Украины показала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". Модернизированное вооружение уже прошло успешные испытания в водах Черного моря.

Дроны способны преодолевать дистанцию в более 1500 км и нести до 2000 кг груза. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 22 октября.

Усовершенствованные морские дроны работают на благо Украины

Отмечается, что улучшенные дроны были привлечены к успешным миссиям в Черном море, в частности, к поражению Крымского моста, которое состоялось 3 июня 2025 года и было уже третьей атакой за все время.

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение "Sea Baby" – еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", – рассказал глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич с позывным "Хантер" рассказал, что в этом году именно "морские малыши" доставили взрывчатку к месту и взорвали опоры Крымского моста. Известно, что новые модификации дронов "Sea Baby" были изготовлены благодаря средствам, собранным украинцами на платформе UNITED24.

Один из руководителей военной контрразведки СБУ сообщил, что современные аппараты получили усиленные двигатели и обновленную систему навигации.

Команда разработчиков показала два варианта дронов с разным вооружением: первый оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой с автозахватом и системой распознавания целей, второй – несет тяжелое вооружение в виде 10-зарядной ракетной системы залпового огня "Град".

"Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача Президента Владимира Зеленского – нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем", – подчеркнул Иван Лукашевич.

В ведомстве отметили, что СБУ не стоит на месте и постоянно работает над разработками и других образцов новейшего вооружения и успешно применяет их в Черном море. Впрочем, подробная информация пока является конфиденциальной.

Напомним, утром 3 июня СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был поврежден. Отмечается, что удар нанесли под водой, в результате чего были разрушены подводные опоры незаконной конструкции, которая соединяет оккупированный Крым с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, морские дроны 24 сентября атаковали нефтепогрузочный пирс в Туапсе Краснодарского края. В городе прогремели мощные взрывы, российская ПВО вела интенсивную стрельбу по надводным БПЛА.

