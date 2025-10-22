УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Враг почувствует на себе всю мощь разработок": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото

Катя Поплюйко
War
3 минуты
1,6 т.
'Враг почувствует на себе всю мощь разработок': СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото

Служба безопасности Украины показала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". Модернизированное вооружение уже прошло успешные испытания в водах Черного моря.

Дроны способны преодолевать дистанцию в более 1500 км и нести до 2000 кг груза. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 22 октября.

Усовершенствованные морские дроны работают на благо Украины

Отмечается, что улучшенные дроны были привлечены к успешным миссиям в Черном море, в частности, к поражению Крымского моста, которое состоялось 3 июня 2025 года и было уже третьей атакой за все время.

"Враг почувствует на себе всю мощь разработок": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото
"Враг почувствует на себе всю мощь разработок": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение "Sea Baby" – еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", – рассказал глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич с позывным "Хантер" рассказал, что в этом году именно "морские малыши" доставили взрывчатку к месту и взорвали опоры Крымского моста. Известно, что новые модификации дронов "Sea Baby" были изготовлены благодаря средствам, собранным украинцами на платформе UNITED24.

"Враг почувствует на себе всю мощь разработок": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото
"Враг почувствует на себе всю мощь разработок": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото

Один из руководителей военной контрразведки СБУ сообщил, что современные аппараты получили усиленные двигатели и обновленную систему навигации.

Команда разработчиков показала два варианта дронов с разным вооружением: первый оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой с автозахватом и системой распознавания целей, второй – несет тяжелое вооружение в виде 10-зарядной ракетной системы залпового огня "Град".

"Враг почувствует на себе всю мощь разработок": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото
"Враг почувствует на себе всю мощь разработок": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby. Фото

"Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача Президента Владимира Зеленского – нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем", – подчеркнул Иван Лукашевич.

В ведомстве отметили, что СБУ не стоит на месте и постоянно работает над разработками и других образцов новейшего вооружения и успешно применяет их в Черном море. Впрочем, подробная информация пока является конфиденциальной.

Напомним, утром 3 июня СБУ провела масштабную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был поврежден. Отмечается, что удар нанесли под водой, в результате чего были разрушены подводные опоры незаконной конструкции, которая соединяет оккупированный Крым с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, морские дроны 24 сентября атаковали нефтепогрузочный пирс в Туапсе Краснодарского края. В городе прогремели мощные взрывы, российская ПВО вела интенсивную стрельбу по надводным БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!