Враг понес ощутимые потери, произошло 174 боевых столкновения: в Генштабе ВСУ отчитались о ситуации на передовой

На поле боя в Украине в течение четверга, 21 ноября, произошло 174 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. ВСУ дают врагу отпор, останавливая его продвижение на фронте. Самая сложная ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00 четверга, опубликованном в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил. Захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 КАБ) ударов.

На Харьковском направлении войска России десять раз штурмовали в районе Волчанска и Старицы и понесли потери. По предварительным данным, на этом направлении ликвидировано и ранено 52 оккупанта.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. 14 вражеских атак остановлены, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции ВСУ возле Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг пять раз атаковал возле Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении войска России 49 раз атаковали в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Отражены 38 штурмов, 11 атак продолжается, ситуация контролируемая.

Потери оккупантов составили 208 военных убитыми и ранеными, также уничтожена боевая бронированная машина и четыре автомобиля захватчиков.

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Курахового, Дальнего, Екатериновки и Антоновки.

На Времивском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.

На Ореховском направлении войска захватчиков однажды штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки, противник успеха не имел.

В Курской области авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продолжают испытывать недостаток артиллерии во время боевых действий, поэтому вынуждены полагаться на другие средства поражения. В частности, огромные потери российским захватчикам бойцы ВСУ наносят с помощью дронов.