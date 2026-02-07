Враг попал дронами в коммунальное предприятие в Днепре: фото с места

В ночь на субботу, 7 февраля, российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в областном центре и ряде общин, есть пострадавшая.

Под ударом оказалось коммунальное предприятие в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно

По информации чиновника, россияне атаковали область беспилотниками.

"В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия. Изуродованные здания, а еще – троллейбусы, другой автотранспорт", – говорится в сообщении.

Также вражеские обстрелы зафиксированы в Петропавловской, Межевской и Раевской громадах Синельниковского района. Кроме этого, ударам подверглось и Синельниково.

"Пострадала 68-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно. Избиты 3 частных дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод", – указано в сообщении.

По Никопольщине агрессор бил из артиллерии. Под атакой оказались Червоногригорьевская, Марганецкая общины.

Напомним, в ночь на 6 февраля российская оккупационная армия тоже атаковала Днепропетровскую область. Под ударом агрессора оказались несколько общин, известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. Враг применял БпЛА и КАБы.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, Россия начала очередную комбинированную атаку на Украину. Сначала агрессор запустил десятки ударных БПЛА, а затем поднял в небо свою стратегическую авиацию.

