Враг потерял 30 танков и 104 ББМ за неделю: в ВСУ показали, как курят вражескую технику возле Новомихайловки. Видео

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам. Десантники из 79-го отдельного десантно-штурмового батальона показали, как уничтожают вражескую технику вблизи Новомихайловки.

Соответствующее видео опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что на Таврическом направлении активные боевые действия продолжаются ежедневно вдоль всей линии фронта.

Однако благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников, российские оккупанты понесут масштабные потери, в частности, в технике и резервах.

Только за последнюю неделю противник потерял на Таврическом направлении по меньшей мере 30 танков и 104 бронированных боевых машин.

"Десантники 79 ОДШБр курят вражескую технику возле Новомихайловки. Спасибо бойцам за мужество! Оборонная операция продолжается", – отметил Тарнавский.

Напомним, также полдесятка оккупантов попали в плен на Авдеевском направлении в течение суток 22 февраля. Оккупанты устроив 61 штурмовую атаку, только на Марьинском направлении было зафиксировано 43 столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Тарнавский сообщил, что с начала 2024 года только на Таврическом направлении войска РФ потеряли 212 танков. Оккупационную армию активно демилитаризуют защитники Украины.

– За четыре месяца наступательной операции на Авдеевском направлении Россия потеряла более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Кроме этого, выполняя задачи Путина по захвату Авдеевки, на ее происках "демилитаризировалось" почти 50 тыс. оккупантов.

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