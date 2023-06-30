Враг потерял три роты: Силы обороны выбили оккупантов на Таврическом направлении

Украинская армия продолжает контрнаступательные действия на некоторых участках фронта и отражает атаки врага. Так, на Таврическом направлении украинские Силы обороны систематически наносят удар по оккупантам и выжигают их позиции.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Так, за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны успешно выполнили 1130 огневых задач.

В результате этих операций враг понес значительные потери у убитых и раненых, что составляет почти три роты.

Также было уничтожено 13 единиц военной техники, в том числе 2 танка, 3 боевых бронированных машин (ББМ), 2 системы залпового огня БМ-21 "Град", 2 самоходные артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С", беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Supercam" и другие.

Ранее сообщалось, что украинским защитникам удалось успешно отразить штурм российских войск и закрепиться на новых позициях в Луганской области. Несмотря на численное преимущество противника, украинские военные осуществили контратаку и ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 вражеских солдат и уничтожили их военную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным министерства обороны США, подтверждена информация о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" еще осталась на временно захваченных РФ территориях Украины. Ранее же заявлялось, что "вагнеровцы" должны передислоцироваться в Беларусь.

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