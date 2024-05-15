Враг предпринимает попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска – Генштаб
На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Враг делает попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном по состоянию на 16:30 15 мая. Также оккупант нанес авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовал авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра Харьковской области.
Также в среду, 15 мая, российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Николаев, а также авиационный удар по центру Херсона.
Отмечается, что оккупанты и дальше концентрируют наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях. Здесь они атаковали украинских защитников 52 раза. Наши воины дают отпор, ведут огонь на поражение.
На Купянском направлении враг 25 раз атаковал в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебового. Наши защитники принимают все необходимые меры по сдерживанию агрессора.
На Краматорском направлении российские оккупанты 5 раз проводили штурмовые действия вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь, наши воины совершили контратакующие действия с целью улучшения тактического положения на отдельных участках. Авиацией оккупант атаковал Часов Яр.
На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 27. Враг нанес авиационный удар возле Воздвиженки. Однако обстановка в этом направлении динамично меняется: на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник имел ограниченный тактический успех, на других – Силы обороны Украины восстановили утраченное положение.
На Кураховском направлении наши войска отразили 6 атак захватчиков.
На Ореховском направлении враг продолжает попытки прорвать нашу оборону неподалеку от Старомайорского. Только в районе этого населенного пункта оккупанты провели 18 штурмовых действий. В районе Роботиного с начала суток произошло 4 боевых столкновения, изменений положения наших войск не произошло, ситуация контролируемая.
На Приднепровском направлении боевые действия продолжаются возле населенного пункта Крынки, где произошло 4 боевых столкновения.
На других направлениях обстановка остается без существенных изменений. Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки.
Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. По состоянию на 13.30 оборонные действия продолжались в северных и северо-западных окрестностях города.
Ранее в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив. Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.
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