Враг предпринимает попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска – Генштаб

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Враг делает попытки потеснить подразделения Сил обороны в районе Волчанска.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном по состоянию на 16:30 15 мая. Также оккупант нанес авиационные удары в районах Липцев и Малой Даниловки, а также использовал авиацию для ударов по районам Волоховки и Земляного Яра Харьковской области.

Также в среду, 15 мая, российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Николаев, а также авиационный удар по центру Херсона.

Отмечается, что оккупанты и дальше концентрируют наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях. Здесь они атаковали украинских защитников 52 раза. Наши воины дают отпор, ведут огонь на поражение.

На Купянском направлении враг 25 раз атаковал в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного, Мясожаровки и Твердохлебового. Наши защитники принимают все необходимые меры по сдерживанию агрессора.

На Краматорском направлении российские оккупанты 5 раз проводили штурмовые действия вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь, наши воины совершили контратакующие действия с целью улучшения тактического положения на отдельных участках. Авиацией оккупант атаковал Часов Яр.

На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 27. Враг нанес авиационный удар возле Воздвиженки. Однако обстановка в этом направлении динамично меняется: на отдельных участках в результате задействования интенсивного огневого воздействия противник имел ограниченный тактический успех, на других – Силы обороны Украины восстановили утраченное положение.

На Кураховском направлении наши войска отразили 6 атак захватчиков.

На Ореховском направлении враг продолжает попытки прорвать нашу оборону неподалеку от Старомайорского. Только в районе этого населенного пункта оккупанты провели 18 штурмовых действий. В районе Роботиного с начала суток произошло 4 боевых столкновения, изменений положения наших войск не произошло, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении боевые действия продолжаются возле населенного пункта Крынки, где произошло 4 боевых столкновения.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений. Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. По состоянию на 13.30 оборонные действия продолжались в северных и северо-западных окрестностях города.

Ранее в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив. Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.