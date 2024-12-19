Враг при поддержке авиации атаковал укрепления Сил обороны: произошло 189 боевых столкновений – Генштаб

В Украине за неполные сутки 19 декабря (по состоянию на 22:00) произошло 189 боевых столкновений. Больше всего – на Курщине (48), следующим по интенсивности был район Покровска (32).

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Сводкой о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб ВСУ. "Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала", – отметила пресс-служба.

С начала суток противник нанес 51 авиационный удар, сбросив 80 КАБов, и применил 820 дронов-камикадзе. Зафиксировано более 4100 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Харьковском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.

10 раз враг при поддержке авиации атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Лозовой, Загрызового и Колесниковки.

17 атак отбили украинские воины вблизи Твердохлебового, Зеленой Рощи, Тернов и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении. Авиаудары пережили Твердохлебово, Надежда, Сергеевка, Грековка и Серебрянский лес.

На Северском направлении противник проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского. Наши Герои отбили девять атак. Под вражескими авиационными ударами были районы населенных пунктов Серебрянка, Северск, Резниковка, Федоровка.

На Краматорском направлении завершилась неудачей одна попытка захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра. Под ударами КАБов были Веролюбовка и Краматорск.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск. В районах Дружбы и Екатериновки враг сбросил КАБы.

Интенсивные атаки происходили на Покровском направлении. В течение дня россияне совершили 32 наступательных действия. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое, Нововасиловка. Наши защитники мужественно держат рубежи и отразили все атаки по состоянию на 22:00.

По предварительным подсчетам, здесь наши воины за сутки ликвидировали 199 и ранили 205 оккупантов. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, повреждено танк, САУ и миномет.

На Кураховском направлении насчитывается 18 столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово, Дачного. Одно боестолкновение не закончилось.

На Времивском направлении противник в течение дня совершил 20 атак в направлении Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки. Не завершились три боя. Враг нанес авиаудары КАБы в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Темировка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших защитников в направлении Новоданиловки. Авиация противника ударила по районам Степногорска, Темировки, Лобкового.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине (РФ) украинские защитники отбили 48 атак захватчиков. Еще 12 боеприкосновений продолжались. По уточненной информации, враг за день нанес шесть авиаударов по своей территории, сбросив при этом семь управляемых авиабомб.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В ГШ ВСУ отметили украинских воинов:

– 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады;

– 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша;

– 100-й отдельной механизированной бригады;

– 425-го отдельного штурмового батальона.

Как писал OBOZ.UA, Главное управление разведки Министерства обороны ранее сообщило, что в Курской области России подразделениям северокорейских военнослужащих не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Такая ситуация наблюдается на вражеских позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово и Уланок.

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