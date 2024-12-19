В Курской области России подразделениям северокорейских военнослужащих не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Такая ситуация наблюдается на вражеских позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово и Уланок.

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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны. В ведомстве по итогам двух предыдущих суток (17–18 декабря) заявили, что россияне продолжили использовать войска КНДР на Курщине в войне против Украины.

В ГУР зафиксировали, что очередной "партии" северокорейцев страна-агрессор выдала бронежилеты, каски и стрелковое вооружение калибров 5.45, 7.62 и 12.7 мм.

"С помощью автомобильного транспорта типа "водовоз" северокорейских штурмовиков доставили на позиции для замещения потерь и продолжения активных боевых действий", – рассказали в украинской разведке.

На западной линии боевого столкновения на Курщине солдаты из КНДР жалуются на нехватку боеприпасов к РПГ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По состоянию на 16:00 четверга, 19 декабря, на Курщине за неполные сутки украинские защитники продолжали отбивать 18 атак захватчиков. Всего там было зафиксировано 47 боестолкновений.

– По данным СМИ, северокорейские военные уже потеряли в войне против Украины более 100 солдат "двухсотыми". Еще около 1000 боевиков Ким Чен Ына получили ранения.

– Институт изучения войны заявил, что российская пропаганда продолжает не признавать факт развертывания северокорейских войск в Курской области.

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