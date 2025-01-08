УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Надежда Данищук
War
4 минуты
708
Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Идут тысяча пятидесятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг сосредоточивает свои основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях и Курщине, применяя все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 8 января по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Российские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с Россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, такие как Осоевка, Пономаренко, Тимоновичи, Большая Писаревка, Гута-Студенецкая и Ходыно.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские кафиры четыре раза совершали штурмы оборонительных рубежей украинского войска. В районе Волчанская идут бои.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Голубовки, Загрызового и Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак позиций украинцев вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Шесть боеприкосновений завершились, еще три – продолжаются до сих пор.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Краматорском направлении захватчики наносили авиаудары по Васюковке, Привиле, Маркову и Никифоровке, сбросили при этом семь КАБ.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецкая и Дилиевки, где произошло пять боеприкосновений, в настоящее время идет бой.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка. Силы обороны сдерживают напор, на это время отразили 21 атаку противника, пять боеприкосновений – продолжаются до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенова. По уточненной информации к настоящему времени уже отбиты 18 из 25 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Времивском направлении противник десять раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Ореховском направлении кафиры нанесли авиаудару неуправляемыми ракетами по Каменскому.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

На Курщине сегодня украинские защитники отбили 16 вражеских атак, шесть боеприкосновений продолжаются.

Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники уменьшили численность российской оккупационной армии на 1660 захватчиков. Враг также потерял более сотни единиц вооружения и военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!