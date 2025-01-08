Враг применяет все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

Идут тысяча пятидесятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг сосредоточивает свои основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях и Курщине, применяя все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 8 января по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Российские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с Россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, такие как Осоевка, Пономаренко, Тимоновичи, Большая Писаревка, Гута-Студенецкая и Ходыно.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские кафиры четыре раза совершали штурмы оборонительных рубежей украинского войска. В районе Волчанская идут бои.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Голубовки, Загрызового и Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак позиций украинцев вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Шесть боеприкосновений завершились, еще три – продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении захватчики наносили авиаудары по Васюковке, Привиле, Маркову и Никифоровке, сбросили при этом семь КАБ.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецкая и Дилиевки, где произошло пять боеприкосновений, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка. Силы обороны сдерживают напор, на это время отразили 21 атаку противника, пять боеприкосновений – продолжаются до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенова. По уточненной информации к настоящему времени уже отбиты 18 из 25 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник десять раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении кафиры нанесли авиаудару неуправляемыми ракетами по Каменскому.

На Курщине сегодня украинские защитники отбили 16 вражеских атак, шесть боеприкосновений продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники уменьшили численность российской оккупационной армии на 1660 захватчиков. Враг также потерял более сотни единиц вооружения и военной техники.

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