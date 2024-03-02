Враг притих на Купянском направлении и атаковал в районе Авдеевки: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта, а также терроризирует мирных жителей Украины постоянными обстрелами. Напряженная ситуация остается на Авдеевском направлении.

При этом на Купянском направлении за прошедшие сутки не зафиксировано наступательных или штурмовых действий врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 марта.

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Путинские террористы нанесли 9 ракетных и 100 авиационных ударов, а также совершили 161 обстрел из РЗСО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью противник в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Враг применил 17 дронов, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Дружба, Глухов, Волфино Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Хатнее, Тополя, Кисловка, Садовое Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Терны, Часов Яр, Дружба, Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка, Торецк, Екатериновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино на Запорожье. Под артиллерийским огнем было более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

Напомним, армия России в ночь на 2 марта снова ударила по Одессе беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний ребенок и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что в российском министерстве обороны 1 марта заявили об успешном проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Это произошло на фоне озвученных накануне диктатором РФ Владимиром Путиным угроз о том, что у России, мол, есть оружие, способное наносить удары по странам Запада.