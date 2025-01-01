'Враг притих в частном секторе': в ВСУ показали бой против россиян в Покровске. Видео

Воины 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины бьют россиян в Покровске Донецкой области. Оккупанты пытались скрыться от украинских защитников в домах частного сектора.

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Однако пехотинцы при поддержке танка не дали этого сделать. Как это было, воины показали на видео, оно было опубликовано в официальном канале 32-й ОМБр в Facebook.

"Покровск. Взаимодействие на поле боя. Враг притих в частном секторе. Танковый экипаж 32-й ОМБр прибыл на помощь пехоте и точным огнем похоронил коварные планы оккупантов вместе с ними самими", – говорится в комментарии к видео.

Процесс "денацификации" группы захватчиков в одном из частных домов дроны бригады зафиксировали от начала и до конца.

Напомним, накануне, 31 декабря, Силы обороны поразили пункт управления БПЛА врага и склады ГСМ.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 вертолет, 50 БПЛА оперативно-тактического уровня, 49 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

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