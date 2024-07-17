Враг продолжает наступательные действия: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут восемьсот семьдесят пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг продолжает наступать, но украинские защитники мужественно сдерживают натиск окупантов, жестко отвечая на их попытки продвинуться вперед. Наибольшая активность наблюдается на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 17 июля 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что по всей линии фронта в настоящее время зафиксировано 99 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг атакует при поддержке авиации, нанес уже шесть авиаударов управляемыми авиабомбами. Количество боеприкосновений с начала суток возросло до 15. Все свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Глубокого и Волчанска. Атаковали небольшими группами, в мотострелковое отделение. В настоящее время идет один бой неподалеку от Глубокого, все остальные вражеские атаки остановлены. Потери захватчиков уточняются.

На Купянском направлении увеличилась интенсивность штурмовых действий российских кафиров. Восемь раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, неподалеку от Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. У последней еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили по вооружению армейской авиации неуправляемыми ракетами по Синьковке.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано шесть штурмовых действий врага, половина из которых успешно отбита нашими защитниками. Вблизи Торского и Макеевки продолжаются боестолкновения.

На Сиверском направлении российский агрессор продолжает попытки улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, Выемки, Федоровки и Верхнекаменского. Количество боеприкосновений за сегодня выросло до пяти. Две атаки наши воины отбили, три – еще пока продолжаются. Управляемую авиабомбу оккупанты сбросили в район Доброполья.

На Краматорском направлении оккупанты штурмуют Часов Яр при поддержке авиации - применили по городу три КАБа. Еще два штурма, возле Андреевки и Новомаркового, отбиты.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 17. Сосредоточение усилий врага отмечается в сторону Северного и Нью-Йорка. Идут бои. Оккупанты бомбили Торецк и Северное - нанесли три авиаудара.

На Покровском направлении противник сегодня тоже активен. В настоящее время зафиксировано 21 боеприкосновение. Четыре из них еще продолжаются недалеко от Новоалександровки и Карловки. Районы Александрополя и Уманского оккупанты пять раз обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

Продолжаются бои в двух локациях вблизи Красногоровки. Кроме того, враг атаковал в районах Георгиевки и Прасковьевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день на направлении всего зафиксировано 12 атак оккупационной армии.

На Времивском направлении враг дважды проводил штурмы у Константиновки. Также бил шестью КАБами по Екатериновке, а неуправляемыми авиаракетами – дважды по району Урожайного.

На Ореховском направлении противник активизировался - провел восемь атак в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около ста неуправляемых авиаракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровно, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении, на наших плацдармах на левом берегу Днепра, кафиры дважды тщетно пытались потеснить украинских воинов с их позиций.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 16 июля украинские воины отменяли 1110 российских захватчиков. К утру 17 июля общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 562 510 человек.

Также накануне защитники обезвредили 11 танков, девять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и девять единиц специальной техники врага.

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