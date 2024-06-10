УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

Анна Павлова
War
3 минуты
558
Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

Страна-оккупант продолжает попытки атаковать в Волчанск на Харьковщине. На Покровском направлении ситуация самая трудная.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 22:30 09 июня 2024 года. Всего с начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.

Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов. В ходе атак был задействован 529 дрон-камикадзе. Кроме того, россияне совершили 2888 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

В свою очередь, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, уничтожено средство ПВО. Атаковано два средства артиллерии, радиолокационная станция окупантов и состав БК.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений без успеха противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.

Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируема. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.

Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

На Северском направлении российские оккупанты безуспешно атаковали наши позиции в районе Выемки.

Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

На Краматорском направлении имели место девять боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции наших воинов. 18 атак отбито, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага в глубь территории Украины.

Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции в районах Парасковеевки и Красногоровки. Семь атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг четырежды безуспешно пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!