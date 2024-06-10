Враг продолжает попытки атаковать в Волчанске, на Покровском направлении напряженная ситуация – Генштаб

Страна-оккупант продолжает попытки атаковать в Волчанск на Харьковщине. На Покровском направлении ситуация самая трудная.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 22:30 09 июня 2024 года. Всего с начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов. В ходе атак был задействован 529 дрон-камикадзе. Кроме того, россияне совершили 2888 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

В свою очередь, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники, уничтожено средство ПВО. Атаковано два средства артиллерии, радиолокационная станция окупантов и состав БК.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений без успеха противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.

На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируема. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки.

На Северском направлении российские оккупанты безуспешно атаковали наши позиции в районе Выемки.

На Краматорском направлении имели место девять боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции наших воинов. 18 атак отбито, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага в глубь территории Украины.

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции в районах Парасковеевки и Красногоровки. Семь атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. Всего с начала суток враг четырежды безуспешно пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.