УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Анна Павлова
War
4 минуты
2,2 т.
Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Враг не прекращает давить на позиции украинских военных, но получает отпор по всей линии фронта. К этому времени с начала суток произошло 76 боевых столкновений.

Видео дня

Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 16:00 10 сентября. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

В целом ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск.

Кроме того, противник не прекращает коварные атаки артиллерией и авиацией по приграничной зоне Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Николаевка, Малушино, Галагановка, Поповка, Толстодубово и Александровка. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Реки, Павловка и Николаевка, всего сбросив 20 авиационных бомб.

Ситуация на фронте

Агрессор не забывает наносить удары и по своей территории, так, по имеющейся информации, за сегодня враг совершил восемь авиационных ударов по территории Курской области, задействовав десять авиабомб.

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. Одиннадцать боестолкновений завершилось, еще пять длится.

На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменное, Григоровка и Спорное защитники украинской земли отразили девять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия в направлении позиций нашего войска вблизи Ивановского и Калиновки. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до пяти. Враг сосредоточил свои усилия в районе Дачного, Торецка и Нелиповки, где Силами обороны отражены две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкой подвергаются районы Торецка и Иванополья.

С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже предпринял 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Украинской, Антоновки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день зафиксировано 14 атак оккупационной армии, три из них продолжаются.

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

В Времевском направлении противник активных наступательных действий пока не проводил. Осуществляет обстрелы позиций, населенных пунктов и наносит авиационные удары.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну неудачную попытку атаковать наши подразделения вблизи Малых Щербаков.

Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

В Приднепровском направлении противник пять раз тщетно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 9 сентября Силы обороны Украины отменили 1380 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 178 единиц техники и вооружения.

Напомним, накануне в сети появилось видео, зафиксировавшее, как нацгвардейцы сбили редкий российский БПЛА. Речь идет о дроне "Мерлин-ВР", в свое время оккупанты называли его "технологическим прорывом" из-за бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!