Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Враг не прекращает давить на позиции украинских военных, но получает отпор по всей линии фронта. К этому времени с начала суток произошло 76 боевых столкновений.

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Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 16:00 10 сентября. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

В целом ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск.

Кроме того, противник не прекращает коварные атаки артиллерией и авиацией по приграничной зоне Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Николаевка, Малушино, Галагановка, Поповка, Толстодубово и Александровка. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Реки, Павловка и Николаевка, всего сбросив 20 авиационных бомб.

Ситуация на фронте

Агрессор не забывает наносить удары и по своей территории, так, по имеющейся информации, за сегодня враг совершил восемь авиационных ударов по территории Курской области, задействовав десять авиабомб.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. Одиннадцать боестолкновений завершилось, еще пять длится.

На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменное, Григоровка и Спорное защитники украинской земли отразили девять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия в направлении позиций нашего войска вблизи Ивановского и Калиновки. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до пяти. Враг сосредоточил свои усилия в районе Дачного, Торецка и Нелиповки, где Силами обороны отражены две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкой подвергаются районы Торецка и Иванополья.

С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже предпринял 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Украинской, Антоновки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день зафиксировано 14 атак оккупационной армии, три из них продолжаются.

В Времевском направлении противник активных наступательных действий пока не проводил. Осуществляет обстрелы позиций, населенных пунктов и наносит авиационные удары.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну неудачную попытку атаковать наши подразделения вблизи Малых Щербаков.

В Приднепровском направлении противник пять раз тщетно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 9 сентября Силы обороны Украины отменили 1380 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 178 единиц техники и вооружения.

Напомним, накануне в сети появилось видео, зафиксировавшее, как нацгвардейцы сбили редкий российский БПЛА. Речь идет о дроне "Мерлин-ВР", в свое время оккупанты называли его "технологическим прорывом" из-за бесшумности, улучшенной оптики и дальности полета.