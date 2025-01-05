Враг продвинулся на Донетчине: в DeepState показали самые горячие точки

Российские войска имеют успехи в Донецкой области. По состоянию на утро 5 января известно о продвижении врага в населенных пунктах Курахово, Торецке и Шевченко.

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Также продвинулись оккупанты вблизи Дальнего, Воздвиженки и Барановки. Изменени ялинии фронта отображаются на обновленной карте DeepState.

Так, по данным DeepState, в Кураховом захватчикам удалось расширить свой "клин" в направлении Дачного.

В Торецке россияне продвинулись в северо-западном направлении.

В населенном пункте Шевченко оккупационные войска продвинулись на запад.

Вблизи Дальнего россияне "сомкнули" два своих выступа в западном направлении, выровняв линию фронта на отдельном участке.

В районе Воздвиженки они продвинулись на север и запад.

Недалеко от Барановки российские войска смогли продвинуться на северо-восток.

Напомним, накануне в Институте изучения войны заявили, что российские войска продвинулись в районах Покровска, Курахово и Угледара.

Также аналитики считают, что враг хочет перехватить инициативу в Курщине, пока – без особых успехов.

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