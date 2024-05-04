Враг продвинулся в Нетайлово Донецкой области – DeepState

Российским оккупантам удалось продвинуться в районе Нетайлово на Донетчине. В районе Работино захватчикам уже несколько месяцев не удается достичь тактических успехов.

А на левобережье Херсонцины враг безуспешно пытается выбить украинских воинов из плацдарма в Крынках и вернуть утраченные позиции на острове Нестрига. Об изменениях на карте боевых действий рассказали в DeepState и в Институте изучения войны (ISW).

О продвижении захватчиков к западу от Авдеевки заявили в DeepState.

"Враг продвинулся в Нетайлово. Уточнен район Часового Яра, Работино, Соловьево и Крынок", ––отметили аналитики.

В ISW заявили, что российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Купянска: геолокационные кадры от 2 мая зафиксировали российскую бронетехнику в центре Кисловки. А вот подтверждений пропагандистских рассказов о "тактическом прорыве к югу от Кисловки в направлении Котляровки" и продвижения на 480 метров в глубину украинской обороны аналитики не нашли.

На Северском направлении, по данным ISW, подтвержденных изменений на линии фронта не произошло.

Россияне тем временем штурмовали восточнее Часового Яра. Пропагандисты РФ уверяли, что оккупанты улучшают свои тактические позиции вблизи города и что якобы из Москвы не поступало команды захватить Времен Яр до 9 мая – они, мол, будут истощать украинские войска и дальше.

Как бы то ни было, аналитики не фиксировали подтвержденных изменений на линии фронта в районе Часового Яра.

В то же время аналитики нашли геолокационные кадры, подтверждающие, что российские войска продвинулись к западу от Соловьево, а также к северо-западу и западу от Новомихайловки.

На юге преимущественно идут позиционные бои, отметили в Институте изучения войны. В частности, они продолжаются под Работино и Вербовым Запорожской области. Даже некоторые российские военкоры признают, что "российским войскам не удалось добиться более значительных тактических успехов в районе Работино, несмотря на регулярные фронтовые атаки на поселение в течение нескольких месяцев", пишут в ISW.

Позиционные бои ведутся и на левобережье Херсонщины, где россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдарма в Крынках. Также захватчики небольшими штурмовыми группами пробуют вернуть утраченные ранее позиции на острове Нестрига – и успехов в этом они не имеют.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ от 4 мая отмечено, что ситуация на линии фронта в настоящее время остается крайне напряженной. За сутки произошло 119 боевых столкновений, оккупанты давят на трех направлениях.

А накануне вечером в Генштабе извещали, что враг не оставляет попыток выбить ВСУ с левобережья Херсонщины: только в районе Крынок 3 мая было отбито шесть атак армии РФ.