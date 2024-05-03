Враг не оставляет попыток выбить ВСУ с левобережья Херсонщины: в районе Крынок было отбито шесть атак армии РФ – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 97 боевых столкновений. В частности, враг продолжает попытки вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В районе населенного пункта Крынки Херсонской области он совершил 6 безрезультатных атак на украинские позиции.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 3 мая. Самыми горячими направлениями фронта остаются Авдеевский и Новопавловский, где оккупанты совершили 28 и 12 атак соответственно.

Новость дополняется...