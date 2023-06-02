Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море: общий залп – 24 'Калибра'

Страна-агрессор Россия провела ротацию своих ракетоносителей в Черном море. По состоянию на вечер пятницы, 2 июня, в акватории находятся три вражеских судна.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Там уточнили, что оккупанты вывели в Черное море три надводных носителя "Калибров".

В то же время подводные лодки были заведены в пункты базирования.

Таким образом на данный момент наготове к пускам по Украине у врага есть 24 крылатых ракеты "Калибр". В ОК "Юг" подчеркнули, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

"Помните, что враг в условиях гибридной войны использует все рычаги влияния – средства террора, огневое поражение, истощение систем противовоздушной обороны и нервной системы каждого украинца", – сказано в сообщении.

Украинцев призвали не подвергаться вражеским вбросам, не пренебрегать собственной безопасностью и оперативно реагировать на сигналы тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины отразили вторую с начала этого лета массированную воздушную атаку РФ на наши города. Ночью 2 июня защитники обезвредили еще 36 вражеских целей – крылатых ракет и ударных дронов Shahed иранского производства.

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