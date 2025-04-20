Враг проводит разведку: в ВСУ рассказали, что происходит на фронте после объявления Путиным 'перемирия'

Украинские военные рассказали, что происходит на фронте после объявления российским диктатором Путиным "пасхального перемирия". Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" последний авиаудар был зафиксирован в 16:45 по Константиновке, по артобстрелам на 21 час тоже было тихо.

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Об этом "Суспільне Донбас" рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец. По его словам, нет приказа не вести огонь.

"Они (российские военные – Ред.) это время используют для разведдеятельности. Сейчас в воздухе на нашей зоне семь разведдронов", – добавил Запорожец.

Отметим, что в район ответственности ОТУ "Луганск" входят Северское, Торецкое направления и направление Часова Яра.

На Донетчине количество атак со стороны россиян уменьшилось после 18:00, сообщили военные с Покровского, Лиманского и Краматорского направлений.

"Такого не бывало раньше", – сказал военнослужащий, подразделение которого стоит на Лиманском направлении.

Представитель оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин отметил, что украинские защитники проводят оборонную операцию и реагируют только на действия оккупантов.

"Мы проводим оборонную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое влияние на наши позиции... Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными и будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", – сказал он.

На Харьковщине же войска РФ продолжили вести огонь по позициям Сил обороны. После 18:00 19 апреля ситуация на линии боевого столкновения в зоне ответственности 429 полка "Ахиллес" не изменилась.

"Театр военных действий пока остается без изменений. Россияне продолжают вести огневое поражение позиций Сил обороны доступными им силами и средствами. Ничего не изменилось по сравнению со вчерашним днем. Ничего", – сказал "Суспільному" командир подразделения Юрий Федоренко.

На Запорожском направлении после объявления "перемирия" тоже были зафиксированы атаки военных РФ. Они применили FPV-дроны и минометы, сообщил "Суспільному" военный ВСУ.

"Пока никаких изменений в действиях россиян мы не видим. Режима прекращения огня нет", – сказал он.

Тем временем на Ореховском направлении по состоянию на 21:00 атак не зафиксировано, сообщил начальник службы по связям с общественностью 118-й ОМБр Дмитрий Пелих.

Напомним: президент Владимир Зеленский рассказал, что в Курской и Белгородской областях России "пасхальное перемирие" не действует. Да и на некоторых участках фронта тоже слышна артиллерия врага и летают дроны, доложил главком ВСУ Александр Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин 19 апреля заявил, что объявил перемирие на Пасху и приказал оккупантам "прекратить все боевые действия". Он утверждает, что "перемирие" якобы продлится до полуночи 21 апреля, однако предупредил о "провокациях".

Президент Украины напомнил, что соответствующее предложение формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней остается без ответа России уже 39 дней. Соединенные Штаты сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот РФ игнорировала.

Зеленский добавил, что тишина будет в ответ на тишину, а удары в защиту от ударов. И если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля.

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