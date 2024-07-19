Враг пытается атаковать и несет значительные потери: произошло 101 боевое столкновение – Генштаб

Проходит восемьсот семьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг пытается проводить наступательные действия, но несет значительные потери. Украинские защитники дают решительный отпор врагу, нанося ему эффективное огневое поражение.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 19 июля 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что по всей линии фронта с начала суток произошло 101 боевое столкновение.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Глубокого. В результате боестолкновений не имел успеха.

В Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки. Украинские защитники отбили пять атак, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, а также Серебрянского лесничества. Силы обороны дали отпор россиянам, не давая им никакого шанса.

На Северском направлении во враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений у Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Защитники украинской земли отразили все шесть атак противника.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Временного Яра и Белой Горы. В настоящее время продолжаются еще две атаки в районе Временного Яра.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны у Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного. Одиннадцать боев – завершено, еще два боестолкновения – продолжаются.

На Покровском направлении русские захватчики проявили сейчас большую активность. С начала этих суток, россияне 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка и Новоселовка Первая. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 247 окупантов, 78 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, две БМП, две бронемашины "Тигр", три гаубицы Д-30, три БПЛА "Ланцет", шесть единиц автотранспорта и комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Кроме этого, повреждены танк, четыре гаубицы Д-30, две пушки 2А65 и противотанковая пушка МТ-12.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Карловки и Константиновки. По уточненной информации, продолжается одно сражение.

На Времивском направлении захватчики совершили одно безуспешное наступательное действие недалеко от Водяного.

На Ореховском направлении все усилия кафиров потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Украинские защитники отразили шесть вражеских атак возле Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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