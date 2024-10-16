Враг пытается использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать попыткам российских оккупантов продвинуться вглубь территории страны. Враг пытается использовать свое превосходство в живой силе и авиационной поддержке.

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В общей сложности зафиксировано 97 боевых столкновений, из которых наибольшая часть атак приходится на Кураховское направление. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Оккупанты продолжают использовать авиацию и артиллерию, нанося удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Под обстрелами оказались населённые пункты Покровка и Карповичи. Кроме этого, агрессор нанес авиационные удары возле Будивельного, а также сбросил девять управляемых авиационных бомб на Курскую область.

На Харьковском направлении противник четырежды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Старицы. Ситуация остается контролируемой.

На Купянском направлении враг атаковал украинские позиции семь раз, в том числе вблизи Кучеривки, Песчаного, Степовой Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки удалось отбить, тогда как пять боестолкновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник совершил атаки в районах Грековки, Невского, Тернов и Торского. С начала суток на этом направлении уже зафиксировано десять боестолкновений, три из которых продолжаются у Грековки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили наступление противника близ Ступочек, тогда как вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми ракетами по Часову Яру.

На Торецком направлении враг атаковал вблизи Торецка. Российская авиация бомбила Торецк и Катериновку, также оккупанты обстреляли Дружбу неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении оккупанты с начала суток предприняли уже восемь попыток потеснить украинских защитников в районах н.п. Проминь и Селидово. Силы обороны смогли отразить пять атак, три боестолкновения еще продолжаются.

Наибольшая активность врага наблюдается на Кураховском направлении, где с начала суток захватчики совершили 42 атаки на украинские подразделения. Оккупанты пытаются продвинуться вблизи Зоряного, Желанной Второй, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки, Георгиевки и Катериновки. Силы обороны отразили шестнадцать атак, бои продолжаются.

На Времевском направлении удалось отразить одно штурмовое действие противника, сейчас продолжается боестолкновение вблизи Золотой Нивы, а российские неуправляемые авиаракеты взрывались возле Новодаровки.

На Ореховском направлении продолжаются бои вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки на позиции наших войск.

На других направлениях ситуация остается без особых изменений. Силы обороны Украины продолжают стойко противостоять противнику.

Напомним, ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силами обороны в этом году. Речь идет минимум о 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийские системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.