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Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

Надежда Данищук
War
4 минуты
114
Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

Проходит девятьсот сорок третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов по всем направлениям. Наиболее напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, здесь враг ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 23 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

Российские обстрелы

По территории Украины государство-террорист нанесло четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 55 авиационных ударов, сбросив при этом 76 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 662 дронов-камикадзе и произвели более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские войска пытаются потеснить наши подразделения в районах Липцев и Тихого, вблизи последнего идет бой. Сегодня украинским защитникам на этом направлении удалось ликвидировать и ранить 47 окупантов, уничтожить один танк, 13 артиллерийских систем, 41 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении враг семь раз атаковал наши позиции. Вблизи населенных пунктов Глушковка, Кучеровка, Колесниковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий противника.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки. Бои продолжаются в двух локациях.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении враг однажды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Федоровки. Атака отбита, противник успеха не имел.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клищиевки, Белой Горы и Предтечиного. Ситуация контролируется.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 15 раз атаковали наши позиции вблизи Дачного, Торецкая и Нелиповки, девять боеприкосновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецкого.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении противник направляет свои главные усилия. Здесь в течение дня агрессор 30 раз атаковал в районах Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, 12 единиц автомобильной техники, восемь боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Кураховском направлении к настоящему времени наши защитники отбили 21 вражескую попытку атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Украинской. Бои не утихают, в настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Времевском направлении сегодня агрессор восемь раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Павловки и Угледара. Украинские воины остановили пять атак противника, еще три атаки продолжаются.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении произошло одно безрезультатное для врага боевое столкновение недалеко от Новоандреевки.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении враг провел два неудачных штурма, получил отпор.

Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, воинам Сил обороны удалось остановить наступление оккупантов на город Селидово в Покровском районе, однако есть другие проблемные участки. На этом восточном направлении за последнее время несколько снизилась интенсивность боевых действий, однако оно остается самым сложным.

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