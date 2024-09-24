Враг пытается улучшить тактическое положение: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

Проходит девятьсот сорок третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов по всем направлениям. Наиболее напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, здесь враг ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 23 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

Российские обстрелы

По территории Украины государство-террорист нанесло четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 55 авиационных ударов, сбросив при этом 76 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 662 дронов-камикадзе и произвели более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские войска пытаются потеснить наши подразделения в районах Липцев и Тихого, вблизи последнего идет бой. Сегодня украинским защитникам на этом направлении удалось ликвидировать и ранить 47 окупантов, уничтожить один танк, 13 артиллерийских систем, 41 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал наши позиции. Вблизи населенных пунктов Глушковка, Кучеровка, Колесниковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий противника.

На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки. Бои продолжаются в двух локациях.

На Северском направлении враг однажды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Федоровки. Атака отбита, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клищиевки, Белой Горы и Предтечиного. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 15 раз атаковали наши позиции вблизи Дачного, Торецкая и Нелиповки, девять боеприкосновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецкого.

На Покровском направлении противник направляет свои главные усилия. Здесь в течение дня агрессор 30 раз атаковал в районах Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, 12 единиц автомобильной техники, восемь боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем.

На Кураховском направлении к настоящему времени наши защитники отбили 21 вражескую попытку атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Украинской. Бои не утихают, в настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Времевском направлении сегодня агрессор восемь раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Павловки и Угледара. Украинские воины остановили пять атак противника, еще три атаки продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно безрезультатное для врага боевое столкновение недалеко от Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг провел два неудачных штурма, получил отпор.

Как сообщал OBOZ.UA, воинам Сил обороны удалось остановить наступление оккупантов на город Селидово в Покровском районе, однако есть другие проблемные участки. На этом восточном направлении за последнее время несколько снизилась интенсивность боевых действий, однако оно остается самым сложным.