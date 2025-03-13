'Враг пытается вытеснить наши силы из Курщины': в ГПСУ рассказали о ситуации на границе. Видео

Украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в ходе Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходит десятки боевых столкновений.

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Российская оккупационная армия пытается вытеснить украинскую армию с территории Курской области. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, путинские войска пытаются полностью вытеснить украинские подразделения с территории Курской области. В то же время представитель ГПСУ отметил, что в целом на этом участке не фиксируются попытки врага прорвать российско-украинскую границу.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что враг продолжает давить, это практически десятки боевых столкновений. Враг пытается вытеснить наши силы с Курской области", – заявил Демченко.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг информацию о захвате Суджи на Курщине войсками России. По его словам, в направлении города продолжаются сложные бои.

В то же время президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции 12 марта, что на Курщине военное командование "делает то, что должно делать – сохраняет максимум жизней наших воинов".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Институте изучения войны указали, что армия России закрепляет свои позиции на Курщине и, предположительно, готовится наступать на Суджу. В то же время украинские воины контратакуют противника на участке вдоль границы.

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