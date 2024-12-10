Враг пытается взять логистические пути, ведущие к Курахово: военный рассказал о ситуации. Карта

На Кураховском направлении русские оккупационные войска активизировали свои усилия, стремясь захватить ключевые логистические пути, ведущие в город. Целью врага является выравнивание линии фронта для последующего наступления.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он пояснил, что контроль над логистическими путями позволил бы противнику перегруппировать силы, восстановить боеспособность подразделений и усилить давление на оборону Украины.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это даст возможность перегруппироваться и для некоторых подразделений врага это возможность на восстановление. А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении", – сказал Волошин.

Украинские военные держат оборону на этом направлении. По словам спикера, все попытки диверсионно-разведывательных групп врага проникнуть в город эффективно нейтрализуются.

Курахово остается под контролем ВСУ, а действия оккупантов не дают им возможности продвинуться.

Напомним, российские оккупационные войска за прошедшие сутки продолжали активные наступательные действия вдоль всей линии фронта. Активнее всего оккупанты вели бои на Покровском и Кураховском направлениях, где было зафиксировано более 90 атак.

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