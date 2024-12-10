За сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где ведет наступление враг. Карта

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки продолжали активные наступательные действия вдоль всей линии фронта. Активнее всего оккупанты вели бои на Покровском и Кураховском направлениях, где было зафиксировано более 90 атак.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08.00 10 декабря. За прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.

Враг нанес 37 авиаударов, сбросив 57 управляемых авиабомб, совершил более четырех тысяч артиллерийских обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и использовал 1617 дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по районам Кругляковки, Лозовой, Белогоровки, Нового, Северска, Федоровки, Кузьминовки, Дружковки и Константинополя. В ответ ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления оккупационных войск.

На Харьковском направлении российские войска шесть раз пытались наступать в Глубоком и Волчанском районах.

На Купянском направлении произошло семь боевых столкновений, где украинские защитники успешно отразили атаки в районах Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении враг провел 14 наступлений, сосредотачивая силы в районах Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Все атаки были остановлены украинскими военными.

В Краматорском направлении враг пытался продвинуться в районах Часового Яра и Орехово-Василовки, однако обе попытки были сорваны.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки, но успеха не добились.

На Покровском направлении украинские воины отразили 51 атаку. Враг проявлял наибольшую активность вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко.

На Кураховском направлении защитники Украины продолжают сдерживать врага, совершившего 40 попыток прорвать оборону в районах Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового.

На Времивском направлении украинские защитники остановили 27 атак врага в районах Константинополя, Новоселки, Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли семь безуспешных попыток захватить позиции наших военных.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, без признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской областью русские войска продолжают удерживать присутствие, проводят разведку и обстрелы из артиллерии.

На Курщине Силы обороны Украины отразили 11 штурмов врага в сутки.

За прошедшие сутки потери российских войск составили 1350 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены пять танков, семь боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, 14 беспилотников оперативно-тактического уровня, 48 единиц автомобильной техники и одна единица специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1350 российских оккупантов. Также уничтожили на фронте 78 единиц военной техники и вооружение войск РФ.

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