Враг пытался атаковать на 11 направлениях: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

В воскресенье, 30 июня, враг пытался атаковать украинских военных на 11 направлениях. Всего с начала суток произошло 124 боевых столкновения.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00. Самым горячим направлением остается Покровский.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (четыре ракеты) и 46 авиационных ударов (в общей сложности сбросил 63 КАБ), применил 401 дрон-камикадзе. Врагом совершено более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

В Генштабе ВСУ также подвели итоги июня. Отмечается, что в течение месяца авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по более чем 330 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 25 пунктам управления, 62 средствам противовоздушной обороны, пяти базам и по 20 складам боеприпасов.

Всего за июнь месяц потери врага составили: 33713 окупантов, 352 танка, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 единицы РСЗО, 58 средств ПВО, три самолета, 997 БпЛА, 1758 автомобильной и 284 единиц специальной техники.

Отдельно в Генштабе отметили боевую работу воинов 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВС Украины.

"На своем направлении они демонстрируют упорную боевую работу, профессионализм и примерный показатель уничтоженной живой силы и техники противника", – говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении имели место девять штурмовых действий врага в районах Волчанска и Глубокого. Две из которых продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны.

Купянское направление. Произошло восемь боестолкноновений. Оккупанты атаковали в районах Стельмаховки, Песчаного и Синьковки. Все атаки отражены.

На Лиманском направлении агрессор в течение дня 16 раз пытался прорвать нашу оборону. 10 атак отбиты, бои продолжаются. Ситуация контролируется.

На Северском направлении Силы обороны успешно отразили шесть атак врага близ Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении захватчики восемь раз штурмовали позиции подразделений Сил обороны в районе Часового Яра. Четыре атаки отбиты. Идут бои.

Оккупанты в течение дня действовали и на Торецком направлении. В целом враг пытался шесть раз атаковать в районах Северного, Южного и Торецкого. Все штурмовые действия противника отражены.

Напряженной остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки. Всего сейчас произошло 39 атак, семь – продолжается. По предварительной информации на этом направлении потери агрессора составили 387 военнослужащих, три танка, 10 ББМ, 3 артсистемы, семь единиц автомобильной техники. Повреждены 10 танков, 10 ББМ, 10 артсистем и пять автомобилей.

На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Два боестолкновения еще продолжаются. Силы обороны осуществляют меры по усилению рубежей и недопущению продвижения противника.

На Времивском направлении враг давил в районах Водяного, Урожайного, Константиновки и Макаровки. Все атаки отражены. Противник успеха не имел.

На Гуляйпольском направлении отбита одна атака. Других боеприкосновений не происходило.

На Ореховском направлении отбиты три атаки врага в районах Роботино и Малой Токмачки.

Напомним, за июнь 2024 года только в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 8000 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также в статистике за месяц будет высок показатель боевых столкновений и штурмов – только за прошлую неделю фиксировалось около 1000 боев.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 29 июня у захватчиков стало на 1440 единиц живой силы меньше. Общие потери личного состава ВС РФ за все время полномасштабной войны – минус 542 700 оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!