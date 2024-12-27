Враг пытался вытеснить подразделения ВСУ с оборонных позиций: произошло 164 боевых столкновения - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной, враг пытается вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины с оборонных позиций. С начала текущих суток уже произошло 164 прямых боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 четверга, 26 декабря. Противник нанес 35 авиационных ударов, применив 45 КАБ, более семи сотен ударов дронами-камикадзе и осуществил более 4600 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении было зафиксировано два боеприкосновения в районах Волчанска и Старицы. Обе атаки успешно отражены.

В Купянском направлении враг восемь раз пытался вытеснить украинские подразделения вблизи Западного, Лозовой, Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении произошло 24 атаки, направленные на Копанки, Чернещину, Новосергеевку, Платоновку, Макеевку, Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Оккупанты нанесли авиаудары по Надежде, Александровке и Зеленой Роще 18 НАРами.

На Северском направлении было зафиксировано три атаки в районах Белогоровки и Григоровки, которые не имели успеха. В районах Временного Яра, Ступочков, Белой Горы и Александро-Шультиного враг четырежды пытался прорвать оборону на Краматорском направлении, но все атаки были отбиты. Силы обороны устойчиво удерживают занимаемые рубежи.

На Торецком направлении оккупанты предприняли 13 попыток вклиниться в украинскую оборону в районах Дилиевки и Торецкая, однако все атаки были успешно отбиты.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 39 штурмовых действий. Наибольшая активность зафиксирована в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Покровска, Новооленовки, Волкового, Шевченко и других. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. В результате боевых действий уничтожены 312 оккупантов, из них 155 – безвозвратно, один танк, шесть единиц автомобильной техники и миномет противника.

На Кураховском направлении произошло 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово. Украинские силы отразили 18 атак, еще пять продолжаются. За сутки враг потерял 78 человек убитыми и ранеными, уничтожена одна боевая машина пехоты и легкий бронированный транспортер.

На Времивском направлении остановлено 15 штурмов врага в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское, еще девять боеприкосновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

На Ореховском направлении в районе Новоандреевки оккупанты потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении зафиксированы три отбитых атаки.

В других направлениях существенных изменений не зафиксировано.

Украинские Силы обороны продолжают операцию на территории Курской области. По имеющейся информации, был нанесен 21 авиационный удар с применением 31 корректированной авиабомбы, а также совершено 424 артиллерийских обстрела, из которых 18 – с помощью реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отметили героизм воинов 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады Нацгвардии, 48-го отдельного штурмового батальона, 93-й отдельной механизированной бригады, 65-й отдельной механизированной бригады, 12-й сложных условиях сдерживают атаки противника, нанося ему значительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают наступление на разных направлениях, чтобы прорвать оборону наших защитников и захватить новые территории, поэтому ситуация на фронте остается сложной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!