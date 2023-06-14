Враг разрушил 80% домов: Кириленко рассказал о ситуации в освобожденном Благодатном

В освобожденном Благодатном враг разрушил 80% домов украинцев. При этом большая половина зданий разрушена полностью и восстановлению не подлежит.

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Об этом сообщает Укринформ. О ситуации в уволенном Благодатном проинформировал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге.

"В селе Благодатное из 370 домов, которые были в указанном населенном пункте, а это частный жилищный сектор, уцелевших не более 20%. Но и эти 20% частично повреждены, а 70% – фактически вражеской артиллерией разрушены до основания", - сказал он.

Отметим, в начале июня текущего года Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков в Донецкой области четыре села. Это – Благодатное, Сторожево, Нескучное и Макаровка.

В частности, днем 11 июня стало известно об освобождении украинскими воинами Благодатного от российской оккупации. Захватчики сопротивлялись до последнего, однако благодаря мужеству и изобретательности защитников Украины враг понес потери и вынужден был бежать.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают регулярные попытки штурма позиций украинских военных на четырех направлениях Донецкой области: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение последних суток, 14 июня, противник совершил 39 прямых атак на Силы обороны, все они были успешно отражены.