Враг с авиацией и артиллерией пытался прорвать фронт на двух направлениях, ВСУ отбиваются – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает штурмовые действия в попытке прорвать оборону украинских войск. В ходе наступления путинские войска активно применяют авиацию и артиллерию.

Самые интенсивные боевые действия зафиксированы на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 31 марта.

В течение суток произошло 85 боевых столкновений. Войска РФ нанесли 17 ракетных и 83 авиационных удара, совершили 87 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Вечером 31 марта оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 11 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 БПЛА были уничтожены. Еще спустя несколько часов террористы задействовали для удара крылатые ракеты разных типов.

Под авиационными ударами в течение суток были населенные пункты Нескучное Сумской области; Григоровка, Синьковка, Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области; Новолюбовка Луганской области; Терны, Ставки, Ямполевка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Дружба, Бердичи, Семеновка, Водяное, Александрополь, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших войск на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, пункту управления, одному району сосредоточения личного состава, 4 средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству врага.

Напомним, Силы обороны юга во время массированной воздушной атаки РФ ночью 31 марта уничтожили восемь дронов-камикадзе типа Shahed. В Одесской области обломки вражеской цели упали на энергетический объект, вызвав пожар. Несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска стремятся выйти на административную границу Луганской области. Именно поэтому враг сосредоточился на Лиманском направлении, где атакует позиции наших защитников.

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