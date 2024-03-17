Враг сбросил авиабомбы на центр Волчанска: есть пострадавший. Фото

В воскресенье, 17 марта, враг снова атаковал город Волчанск на Харьковщине. По предварительным данным, пострадал один человек.

Об этом сообщает ГСЧС. Страна-агрессор ударила по городу авиабомбами.

"В результате бомбардировок сегодня вечером по жилому сектору города произошло несколько очагов возгорания. Горели жилой дом, гараж, две хозяйственные постройки и два автомобиля", – рассказали спасатели.

Общая площадь пожара составила более 200 кв. Кроме того, были повреждены рядом расположенные жилые здания со дворовыми застройками.

Ранее сообщалось, что в Николаеве днем 17 марта раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что во время атаки погиб один человек. Ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО. В Одесские области есть попадания.

Также захватчики запустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донбасу, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине.