Враг сбросил авиабомбы на центр Волчанска: есть пострадавший. Фото
В воскресенье, 17 марта, враг снова атаковал город Волчанск на Харьковщине. По предварительным данным, пострадал один человек.
Об этом сообщает ГСЧС. Страна-агрессор ударила по городу авиабомбами.
"В результате бомбардировок сегодня вечером по жилому сектору города произошло несколько очагов возгорания. Горели жилой дом, гараж, две хозяйственные постройки и два автомобиля", – рассказали спасатели.
Общая площадь пожара составила более 200 кв. Кроме того, были повреждены рядом расположенные жилые здания со дворовыми застройками.
Ранее сообщалось, что в Николаеве днем 17 марта раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что во время атаки погиб один человек. Ранения получили по меньшей мере шесть человек.
Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО. В Одесские области есть попадания.
Также захватчики запустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донбасу, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине.
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