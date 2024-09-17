Враг сместил акцент с КАБ: военный рассказал о ситуации на направлении Часова Яра. Карта

Российские войска в районе Часова Яра не имеют значительных достижений. Они могут занимать украинские позиции, но затем защитники оттуда выбивают.

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В то же время на направлении оккупанты ныне применяют меньше КАБ, вместо этого выросло количество ударов неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире КИЕВ24.

По его словам, значительными продвижениями в районе Часова Яра россияне похвастаться не могут.

"Он (враг. – Ред.) пытается это сделать уже довольно длительное время, однако у него нет никаких столь значительных достижений на нашем направлении. На некоторых локациях он может занимать наши позиции, потом мы его выбиваем. То есть наблюдается такая обстановка, такие своеобразные "качели", которые и являются обычным явлением на линии фронта", – отметил пресс-офицер.

В то же время Калашников констатировал, что на направлении оккупанты стали меньше применять КАБы для ударов по украинским позициям. Их враг более активно использует на собственной территории.

"Очень значительное количество КАБов у них используется сегодня на Курском направлении. Можно сказать, что они просто акцент сместили с Донецкого направления на другое и поэтому мы такое наблюдаем. А так они пытаются КАБы заменять неуправляемыми авиационными ракетами, что вообще-то не имеет настолько значительной поражающей силы", – подчеркнул он.

Напомним, накануне, 16 сентября, по данным Генштаба, на линии фронта произошло 153 боевых столкновения. Наиболее активным враг был на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

При этом украинские воины наносили захватчикам значительные потери. В частности, накануне они отминусовали 1020 оккупантов.