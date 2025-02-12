Враг сосредотачивает наступательные усилия на Покровском и Курском направлениях: на фронте произошло 112 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча восемьдесят пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной – враг сосредотачивает основные свои наступательные усилия.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 12 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 112 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Государство-террорист нанесло два ракетных и 74 авиационных удара, применив семь ракет и 112 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1091 дрон-камикадзе и совершили 4314 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг 8 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовое и Загрызовое. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 9 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодцы. К этому времени ведутся два боестолкновения. Четыре штурма противника отразили наши защитники в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские подразделения отражали 7 атак захватчиков, противник пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 11 вражеских атак в районах Щербиновки и Торецкая, семь атак остановлены Силами обороны, еще четыре – продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 220 нападавших убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, миномет, девять единиц автомобильной техники и два мотоцикла окупантов. Также украинские защитники существенно повредили один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и два вражеских миномета.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 15 атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь и Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили вражескую атаку в районе Щербаков, кроме того, враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

На Харьковском и Приднепровском направлениях агрессор активных действий не проводил.

На Курском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение операции, там украинские войска отразили 13 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

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