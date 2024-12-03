Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на четырех направлениях: всего на фронте произошло 180 боевых столкновений – Генштаб

В Украине за неполные сутки 3 декабря (по состоянию на 22:00) произошло 180 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряженная, кроме того, в течение вторника войска РФ активно атаковали на Времевском и Купянском направлениях.

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Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Защитники страны продолжают сдерживать давление оккупантов, заверила пресс-служба.

За вторник государство-террорист нанесло 42 авиаудара (сбросив 47 КАБов). Захватчики задействовали для ударов 650 дронов-камикадзе и совершили почти 4000 обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз безуспешно штурмовали в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

Здесь оккупанты за сутки потеряли (по предварительным подсчетам) 58 военнослужащих убитыми и ранеными. Два авто противника уничтожены, как и семь БПЛА; повреждены танк, две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники врага.

На Купянском направлении ВС РФ атаковали 16 раз. Вблизи Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Первомайского подразделения Сил обороны отразили 10 штурмов. Продолжались (на 22:00) еще шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполевка, Терны.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении. Противник пытался продвинуться вперед к Ступочком, Белой Горе и в районе Часова Яра. Вражеская авиация нанесла удар по Константиновке.

В Торецке и Нелиповке противник трижды пытался улучшить свое положение на Торецком направлении. Атаки отражены Силами обороны.

На Покровском направлении агрессор 44 раза атаковал в районах Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Даченского, Чумацкого, Новопустынки. Шесть столкновений еще не закончились.

По предварительным подсчетам, 3 декабря оккупанты на Покровском направлении потеряли 395 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили семь боевых бронированных машин, две артсистемы, три мотоцикла и единицу автомобильной техники врага. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения ББМ, артсистеме и танку россиян.

На Кураховском направлении зафиксировано 38 вражеских атак. Четыре из них продолжались. В основном бои шли в районах Солнцевки, Зари, Дальнего, Курахового, Елизаветовки, Ганновки.

23 раза противник штурмовал передний край нашей обороны в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки на Времивском направлении. Шесть боев продолжались.

Враг провел четыре атаки в районах Работино, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении, все атаки отбиты.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались атаковать позиции защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине (РФ). Там наши войска отразили 20 атак противника, еще шесть боевых столкновений продолжались.

В Генштабе за эффективную боевую работу отметили воинов:

– 42-й отдельной механизированной бригады;

– 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша;

– 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года российские оккупанты открыли "сезон" массированных ракетных ударов по нашей стране. То, что Россия не отменит планы энергетического террора Украины, было прогнозируемо, но, как и в 2022-м, у оккупантов случился фальстарт. Это не означает, что они откажутся от своих целей.

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