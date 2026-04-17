Враг сосредоточил силы в Стельмаховке на Луганщине и пытается 'просачиваться': военный рассказал о ситуации. Видео

Военные российской оккупационной армии сконцентрировали свой личный состав в н.п. Стельмаховка Луганской области. Захватчики используют тактику просачивания малых штурмовых групп, чтобы приблизиться к позициям украинских защитников.

Однако, пока попытки врага наступать не являются успешными. Подробнее о ситуации в этом районе в эфире "Киев24" рассказал начальник отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Гнилко.

"Сейчас противник сосредоточил свои силы в населенном пункте Стельмаховка Луганской области, и отсюда пытается осуществлять попытки просачивания в сторону наших позиций. Противник действует не массово, а работает малыми штурмовыми группами, за сутки фиксируем около десятка попыток. Тактического успеха противник не имеет, ситуация остается под контролем", – пояснил он.

Оккупанты отказываются от тяжелой техники и используют мототехнику

По словам военного, российские войска пока не используют тяжелую технику для механизированных штурмов, поскольку такие цели быстро обнаруживаются и уничтожаются Силами обороны. Зато противник активно применяет мототехнику для оперативного передвижения вблизи линии фронта.

"В нашей полосе ответственности противник не осуществлял механизированных штурмовых действий. Он применяет мототехнику для перемещения вблизи линии фронта. Возможно он использует ее потому, что тяжелая техника является приоритетной целью, которую мы обнаружим и уничтожим еще задолго до ее подхода. Мототехника дает противнику скорость и возможность маневрировать в нее труднее попасть fpv-дроном, однако мототехника является не столь защищенной, поэтому в принципе, когда противник ее использует, то несет существенные потери", – отметил Гнилко.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев ранее отмечал, что мартовское наступление захватчиков не принесло успеха России, ведь Силы обороны своими действиями перечеркнули планы врага и не дали ему существенно продвинуться. Впрочем, оккупационная армия пытается восстановить свой наступательный потенциал, чтобы двигаться вперед.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во временно оккупированном Должанске на Луганщине прогремели сильные взрывы. Предварительно, в городе был атакован склад боеприпасов, в результате прилета по складу БК произошла детонация. Начался пожар.

