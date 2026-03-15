Враг сосредоточил значительное количество сил и средств: Сырский назвал самое горячее направление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский посетил позиции украинских войск на Запорожском направлении. Главком побывал в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого и Варваровки.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, именно на этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его основным.

Россияне планируют продвижение на юго-востоке

Как пояснил главком, интенсивность наступательных действий российских войск в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

По итогам работы, отмечает главком, он согласовал боевые задачи, исходя из характера действий противника.

"На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Задачи неизменны – удержание занимаемых рубежей и позиций, задача максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов", — заявил Сырский.

Напомним, ранее Александр Сырский провел рабочее совещание на Южном фронте, отметив, что сейчас украинские защитники стойко держат оборону в этом районе и продвигаются вперед. В то же время он заинтриговал заявлением, что для успешной операции нужна "информационная тишина".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главком подвел итоги зимнего периода и заявил, что за три месяца ВС РФ потеряли около 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Среднесуточные потери противника составляли более тысячи человек. По словам главкома, в течение зимы украинские военные ликвидировали больше вражеских солдат, чем Кремль смог привлечь в свои ряды.

