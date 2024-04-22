Враг сосредоточился на Донбассе: Силы обороны отразили 48 российских атак – Генштаб

Проходит семьсот восемьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Враг сосредоточил свои силы на Донбассе, украинские защитники отразили 14 атак противника на Лиманском направлении, 12 атак на Бахмутском и 10 на Авдеевском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 22 апреля 2024 года. Отмечается, что всего за сутки произошло 62 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Алексеевка, Миропольское, Степок Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терни Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудара в районе Белогоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 напрасных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Ольговка, Львове, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

Вражеские обстрелы Украины

Всего враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток украинские защитники "отминусовали" по меньшей мере 730 российских оккупантов. Также бойцы уничтожили 75 единиц военной техники и вооружение армии РФ.

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