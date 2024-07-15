Враг стрелял почти 3,3 тысячи раз: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Ситуация на линии фронта остается напряженной. С начала суток враг стрелял почти 3,3 тысяч раз.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 14 июля. На данный момент, с начала суток, произошло 89 боевых столкновений. Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать, дают жесткий отпор, истощая его по всей линии боевого столкновения и в тылу.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 32-й отдельной механизированной бригады, эффективно уменьшающих наступательный потенциал российских захватчиков.

В свою очередь противник совершил 43 авиационных удара (61 КАБ) и 532 удара дронами-камикадзе. Также враг нанес три ракетных удара (задействовал четыре ракеты).

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты три раза безуспешно атаковали наши позиции в Глубоком и Волчанском районах.

На Купянском направлении, также трижды, враг получил отворот возле Песчаного и Стельмаховки. Понес потери и отошел.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Грековки. Провел, по уточненной информации, восемь безуспешных штурмов.

Северское направление. С начала суток враг предпринял восемь безуспешных попыток вклиниться в боевые порядки наших подразделений. Ситуация контролируется.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали наши позиции в районах Часова Яра, Григорьевки, Андреевки и Ивановского. Идет бой.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Продолжаются бои в трех локациях у Северного и Нью-Йорка, а 12 атак захватчиков уже отбиты.

Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где враг сегодня уже 35 раз атаковал наши позиции. 29 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки, Новоселовки Первой и Прогресса, где еще шесть боестолкновений. Наши защитники сдерживают неприятеля.

В течение суток, по предварительной информации, украинские воины обезвредили как минимум 203 оккупанта. Также уничтожили два бронетранспортера, артиллерийскую систему и два автомобиля. Подсчет потерь врага продолжается и они однозначно вырастут.

На Кураховском направлении насчитывается пять попыток противника приблизиться к нашим позициям. Две из них еще не завершились недалеко от Красногоровки. Ситуация контролируется.

На Времевском направлении, неподалеку от Водяного и Константиновки отражены два штурма. Без успеха для русских оккупантов.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить наших защитников из плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

В воскресенье днем, 14 июля, российские войска нанесли удары по Сумщине. Взрыв раздался в районе города Конотоп. Всего за неделю страна-агрессор применила против Украины более 700 КАБ, 170 ударных беспилотников и почти 80 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 июля в Курской области РФ дроны атаковали телебашню и подстанцию. В местных пабликах при этом очень радовались, что российские оккупанты "в ответ" на точечные атаки БпЛА начали избивать по Сумщине из "Градов".