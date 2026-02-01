Враг ударил по селу на Харьковщине: вспыхнули магазины, есть пострадавшие

В воскресенье, 1 февраля, российская армия атаковала беспилотниками Харьковскую область. Удар был нанесен по селу Хотимля Чугуевского района.

Об этом сообщил глава ХОГА Олег Синегубов. В результате атаки пострадали два человека, сейчас с ними работают врачи.

По словам чиновника, в результате вражеской атаки вспыхнули два магазина, повреждены еще один магазин и два легковых автомобиля. Ранения получили 20-летняя и 52-летняя женщины, которым сейчас помогают врачи.

События на Харьковщине – последняя информация

Напомним, ранее армия России в Харьковской области ударила дронами-камикадзе Shahed-136 по пассажирскому поезду Барвенково – Львов – Чоп. Вражеские беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. В результате атаки погибли не менее шести человек.

До этого враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Лозовской громады, в результате чего 12 тысяч абонентов остались без электричества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Изюме 5 декабря российские силы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека.

