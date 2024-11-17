Враг ударил по Сумщине: погиб рыбак, повреждены медучреждение и частные дома. Фото

Российские войска в воскресенье, 17 ноября, нанесли удар по приграничной территории Сумской области из артиллерии. Вследствие атаки в Шосткинском районе погиб 73-летний мужчина, который рыбачил на озере. Повреждены медицинское учреждение и семь частных домов.

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О последствиях удара сообщили в Сумской областной прокуратуре. По данным следствия, оккупанты совершили обстрел около 13:00 с территории страны-агрессора РФ.

Под удар попала гражданская инфраструктура Зноб-Новгородской громады Шосткинского района.

Вследствие атаки врага погиб 73-летний рыбак, повреждено медучреждение и семь частных домов, сообщили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщили в облпрокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, с утра 17 ноября российские войска атакуют Херсон дронами и обстреливают из артиллерии. Известно о минимум трех погибших и четырех раненых гражданских.