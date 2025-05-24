В ночь на 24 мая российская террористическая армия устроила массированную атаку по Киевской области. Враг применил для удара по столичному региону десятки дронов-камикадзе.

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Вследствие вражеского обстрела пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

По информации спасателей, в городе Березань был ликвидирован пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА.

Также в ГСЧС уточнили, что на месте обнаружены двое пострадавших. Мирным жителям оказались медицинскую помощь.

В Киевской областной военной администрации уточнили, что в результате вражеской атаки мирные жители также пострадали в Броварском районе. Там ранения получили 54-летний мужчины и 50-летняя женщина. У них диагностировали осколочные ранения бедра.

Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. По информации ОВА, в Броварском районе также был поврежден частный дом и автомобиль.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 24 мая атаковали Киев и область примерно двумя десятками дронов-камикадзе типа "Шахед", а ночью также запустили баллистические ракеты. Работали силы ПВО, из-за падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

Ранее сообщалось, что в Одессе 23 мая прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру города баллистическими ракетами. В результате удара два человека погибло, 7 ранены.

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