Когда уважаемый Ллойд Остин предупреждает, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могут повлиять на глобальные энергетические рынки и призывает нас сосредоточиться на атаках по военным целям (НПЗ — это логистическое звено оккупационной армии, поэтому это военная цель, и глава Пентагона не может этого не знать), как он оценивает уничтожение россиянами Трипольской ТЭС на Киевщине?

Далее текст на языке оригинала

Загалом сьогодні було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури у пʼяти регіонах. Мені здається, чи для того, щоб нищити цивільні обʼєкти і запускати ракети з повітряних і морських суден, окупантам потрібно паливо?

Я розумію, що це може бути гра на випередження, коли Міністр оборони США одночасно закликає Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслює, що вона не буде направлена на певні цілі на території ворога. Але воно так не працює. Такі заяви морально знесилюють український актив, підкріплюють російську пропаганду і автоматично накидають на плечі американських посадовців білі пальта, ніби "ми б і за те, щоб вам допомогти, але ж ви теж повинні дотримуватися певних правил". Ми дотримуємося правил, але ворог — ні. Ніколи цього не робив і не буде.

Окупанти дістають нас не тільки з нашої суверенної, але нині захопленої, території. Вони діють зі своєї території, тому ми маємо право попереджати такі атаки також на росії.

Якщо ж врахувати той факт, що вся російська економіка поставлена на військові рейки, а будь-які економічні активи працюють на знищення Української Держави та націлені буквально проти кожного з нас, то про яке стримування наших ударів взагалі може йтися?

Світу потрібно отямитися і перестати повторювати помилки минулого. Непокаране зло множиться, а намагання загравати з агресором і діяти винятково з міркувань економічної вигоди жодного разу не привело до миру і процвітання.

Робимо разом так, щоб у орків палало.

Збір на дрони продовжується.

Деталі тут: https://shorturl.at/oIMSZ

Потрібно зібрати 350 000 з 1 400 000 гривень на перших 20 дронів для боротьби з окупантами на східному на південному напрямках.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/TGjen3Dhs

4441111155906575 (Моно)

PayPal: [email protected]

Patreon: https://www.patreon.com/ptbz

Реквізити ГО в гривні:ГО "ВО АЇР"

Код отримувача:44731491

Рахунок отримувача:

UA393052990000026001006233464

Назва банку:АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога.

На першій світлині Трипільська ТЕС сьогодні. На другій — москва завтра.