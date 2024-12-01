Враг усилил атаки возле Часова Яра: детали боев

В последние дни российские оккупационные войска ужесточили штурмовые действия в районе Часова Яра Донецкой области. Противник пытается проскочить через позиции пехоты Вооруженных сил Украины в тыл и уже там навязать нашим защитникам бой.

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Об этом 30 ноября в эфире "Суспільне. Новини" рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Андрей Полухин. Штурмы врага проходят по несколько раз в сутки.

Сейчас 24 ОМБр в районе города вместе со смежными подразделениями противостоят по меньшей мере двум военным частям страны-агрессора РФ.

"Одна десантная часть и одна механизированная. Точной цифры я вам назвать не могу. Но могу точно сказать, что их количество уменьшается каждый день", – отметил Полухин.

По его словам, недавно россияне применили на этом направлении семь боевых машин десанта, которые должны были довезти и высадить максимальное количество пехоты возле позиций Сил обороны. Эту атаку врага остановили минные заграждения, а затем оккупантов добили дронами.

Военный также рассказал, что сейчас логистика в Часов Яр усложнена, но, несмотря на это, все необходимое военнослужащим доставляют, поэтому им есть чем воевать.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Часова Яра в Донецкой области бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила показали, как отразили штурм российских оккупационных войск. Сначала врага встретили мины, а добили – дроны и артиллерия.

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