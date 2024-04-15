Оккупанты усилили интенсивность атак: в Нацгвардии рассказали, где давит враг, и озвучили его потери

Армия российских оккупантов усилила интенсивность атак, особенно враг пытается давить в Донецкой области. Однако Силы обороны, в частности бойцы Национальной гвардии, сдерживают вражеское нашествие. Гвардейцы за последнюю неделю нанесли значительные потери оккупантам.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале и поделился инфографикой. По его словам, нацгвардейцы уничтожают всю вражескую технику на подходе к нашим позициям.

Всего за неделю бойцы Национальной гвардии уничтожили 300 единиц военной техники, 10 складов с боекомплектом и 99 блиндажей вместе с оккупантами внутри.

В частности, в течение прошлой недели (8-14 апреля) нацгвардейцы уничтожили: 20 вражеских танков, 48 единиц бронетехники, 71 автомобиль оккупантов, 5 средств РЭБ и 112 артиллерийских систем.

"Наши воины обнаружили и уничтожили 5 реактивных систем залпового огня и 9 зенитно-ракетных комплексов врага", – добавил министр.

Напомним, в течение прошлой недели Силы обороны Украины продолжили атаки по тылам российских оккупационных войск. Подтверждены удары по местам хранения вражеских боеприпасов, а также по шести пунктам базирования/управления противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 770 российских оккупантов. А с начала полномасштабной войны количество "демилитаризованной" живой силы врага достигает уже 454 420.

Также наши воины лишили захватчиков десятков тысяч единиц разнообразной военной техники и видов вооружения, в том числе 166 уничтожили накануне.

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